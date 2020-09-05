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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 20:04

أول تعليق من ‘‘قسد‘‘ على الحشد التركي شمال سوريا

أول تعليق من ‘‘قسد‘‘ على الحشد التركي شمال سوريا
وقال بالي في مؤتمر صحافي مشترك مع مايلز كاكينز، المتحدث باسم مايسمى مايسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده امريكا: إننا نعول على الاتفاقيات الروسية والأمريكية مع تركيا، ولا نتوقع عمليات تركية في الوقت الحالي".

بدوره، أكد كاكينز أن "الولايات المتحدة والتحالف الدولي ليست جزءا من الاتفاقيات النفطية الأخيرة مع الشركات الأمريكية الخاصة".

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أمس أن القوات التركية أدخلت رتل آليات عسكرية وشاحنات محملة بالأسلحة إلى رأس العين استعدادا لشن عدوان على مدينة الدرباسية وبلدة أبو راسين بريف الحسكة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن الرتل التركي الذي دخل من بوابة رأس العين الحدودية اتجه إلى قرى باب الخير والداوودية، وسط أنباء عن نية القوات التركية "شن عدوان على مدينة الدرباسية وناحية أبو راسين" بريف الحسكة الشمالي.
رقم : 884511
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