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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 20:28

مصر والبحرين تؤيدان التطبيع وتدعمان حل الدولتين!

مصر والبحرين تؤيدان التطبيع وتدعمان حل الدولتين!
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني واللذين عقدا جلسة مباحثات رسمية بالقاهرة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت جلسة المباحثات تطورات الأوضاع في ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، حيث رحب الوزيران بما أسموها "مبادرات السلام" في إشارة الى التطبيع الامارتي، وفتح السعودية والبحرين اجواءهما لعبور طائرات الاحتلال الاسرائيلي الى الامارات، في حين انهم أكدا على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين.

هذا، وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة لوقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة في البلاد.

وكانت البحرين أول دولة خليجية رحّبت باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي. ويرى محللون أن البحرين بصدد انتظار ضوء أخضر من جارتها الكبرى السعودية قبل الحديث عن إقامة علاقات طبيعية بين المنامة وتل أبيب.
رقم : 884517
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