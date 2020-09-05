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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 20:35

أمريكا: السعودية حققت رؤية ترامب بفتح أجوائها أمام 'إسرائيل'

أمريكا: السعودية حققت رؤية ترامب بفتح أجوائها أمام
وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان على تويتر: “ترحب الولايات المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية السماح للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بعبور أراضيها”.

وبحسب البيان “هذه خطوة أخرى مهمة في تحقيق رؤية الرئيس (دونالد) ترامب”.

وأعلنت السعودية وتحت ضغوط اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي موافقتها على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى “كافة الدول”.

ويأتي ذلك بعد يومين من تسيير أولى رحلات الطيران التجاري من الكيان الإسرائيلي إلى الإمارات في إطار اتفاق تطبيع العلاقات بينهما والذي أعلنه الطرفان في 13 أغسطس الماضي، الامر الذي قوبل من قبل الشعوب العربية والإسلامية بسخط عارم مؤكدين انه خيانة اماراتية وعربية للقضية الفلسطينية ومقدسات المسلمين.
رقم : 884521
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