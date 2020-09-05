اليمنيون...تحالف العدوان دمر اقتصادنا

وقال الناشطون أن تحالف العدوان الذي جاء إلى اليمن تحت زريعة دعم الشعب اليمني هو من أوقف المطارات والموانئ، ومنع تصدير الثروات بحجة الحرب مما تسبب بأزمة حقيقية للعملة اليمنية وأدى إلى الإنهيار الاقتصادي في اليمن.



وابرز مؤيدين حكومة هادي المدعومة من السعودية و المحسوبين على الإمارات هم من انتقدوا التدخل السعودي الاماراتي في اليمن ، مشيرين إلى أن الرياض وأبو ظبي تهدفان الى تقسيم اليمن وسرقة خيارته وتحويله إلى عصابات ومليشيات متناحرة.



وغرد احد الناشطينعلى تويتر قائلا:: منجزات "التحالف" في اليمن -ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 85%، والبطالة تجاوزت 67%، -فقد الملايين أعمالهم وانكمش الاقتصاد أكثر من 50% -تدهورت الأعمال وتوقفت الاستثمارات المحلية والأجنبية نهائياً -توقّفت المصانع واستهدفت الأسواق العامة



ناشط آخر أكد بدوره أن الصرافين في عدن تغذيهم الامارات بالدولار لشراء العملة اليمنية بسعر مرتفع كي تنهار العملة المحلية ومقابلها ترتفع اسعار العلاجات والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات هي مؤامرة لتدمير الانسان





مغردة يمنية من جهتها انتقدت دور العدوان السعودي التخريبي في اليمن، مؤكدة أن العدوان يدعي أنه يدعم شرعية حكومة هادي المزعومة، ويقصف المليشيات التابعة لها، متعجبا من إطلاق البعض تسمية تحالف دعم الشرعية على العدوان السعودياليمنيون يتفقون.."السعودية والإمارات دمرونا ودمروا اقتصادنا"





ناشطة آخرى حذرت بدورها من المخططات الإماراتية في اليمن مشيرة الى ان جزيرة سقطرى أصبحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل في حين أن ماتسمى "الشرعية" أي حكومة هادي لا تعرف ماذا يحدث داخلها..





كما أدانت حساات يمنية صمت حكومة هادي عن خيانات السعودية والامارات لها وقصفها للملشيات التابعة لها، مشيرة إلى أن ما تسمى "الشرعية" ستدفع ثمن صمتها واول من سيدفع الثمن هو هادي



وأكدت معظم الحسابات الناشطة على تويتر أن "التحالف" يهدف إلى التقسيم وملشنة الدوله وصناعه كانتونات بدل "الشرعية" المزعومة وسيغلفوا هدفهم القبيح بمصطلح جميل إسمه الفيدرالية ، ويشكلون حكومه معترف بها دوليا ولكن ليس لها فعاليه حقيقه على ارض الواقع.

