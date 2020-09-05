وقالت مواقع كردية إنَّ مؤتمراً صحفياً مشتركا عقد بين "قسد" و"التحالف الدولي" للإعلان عن انتهاء مهمة المتحدث باسم "التحالف".



وأضافت المواقع أنَّ المؤتمر عقد في موقع سد الحسكة الغربي بحضور الناطق الإعلامي لـ "قسد"، "مصطفى بالي".



وبدأ المؤتمر بإلقاء كلمة من قبل الناطق الاعلامي لـ"قسد"، "مصطفى بالي", وقال فيها: "بعد مرور سنة وأربعة أشهر من العمل المشترك مع العقيد مايلز كيغينز انتهت مهمته وسيعود إلى بلاده".



وأضاف: "العقيد مايلز كيغينز سيعود وهو فخور، لأنّه حارب ضد أكبر تنظيم إرهابي في العالم, وانتصرنا مع بعضنا البعض" حسب زعمه .



كما ألقى الناطق الرسمي باسم "التحالف" كلمة قال فيها: "قبل ستّ سنوات تمّ تشكيل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي, منذ تاريخ الـ 10 أيلول عام 2014 حرّرنا 7 ملايين شخص إضافة إلى 110 آلاف كم2 من الأراضي المحتلة"حسب زعمه.



وادعى "مايلز كيغينز" أنّ العالم لن ينسى أنّ البطل الحقيقي ضد تنظيم داعش هو "قسد", "فاتّحدت "قسد" من الرقة إلى رميلان ومن عامودا إلى البصرة لتحقيق هدف واحد وهو سحق داعش, وتم سحق داعش".



وقال "مايلز كيغينز" في نهاية حديثه: "نحن نعمل مع "قسد" وندعمهم حتّى الوصول إلى نهاية داعش, ونعمل أيضاً مع قوات الأمن العراقية لتعزيز أمن الحدود وعدم إعطاء فرصة لداعش لعبور الحدود بين سوريا والعراق".