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السبت 5 أيلول 2020 ساعة 21:54

لبنان: 4 وفيات و531 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 4 وفيات و531 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت ​​وزارة الصحة العامة​​ عن تسجيل 531 إصابة جديدة ب​​فيروس كورونا​​ المستجد خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة، 523 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 8 إصابات تعود لوافدين، ليرتفع إجمال الحالات المصابة في البلاد بلغ 20011، توازياً مع تسجيل 4 حالات وفاة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 18617 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1394 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 187حالة.

كما أفادت أن عدد حالات الشفاء المخبري وصلت الى 5868، في حين أن هناك 373 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 105 منهم يقبعون في العناية المركزة. وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 9218 فحصاً، 6755 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و2463 تم اجراؤها في المطار.
رقم : 884542
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