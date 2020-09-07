الرئيس التونسي: ‘‘الإرهاب لن يسقط الدولة‘‘

تونس (اسلام تايمز) - قال الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال تفقده ورئيس الحكومة هشام مشيشي في مدينة سوسة، لموقع الاعتداء الذي أودى صباح الأحد بحياة عنصر من الحرس الوطني وتسبب في جرح آخر، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية" لن تربك التونسيين والتونسيات أو تسقط الدولة.