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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 09:11
الرئيس التونسي: ‘‘الإرهاب لن يسقط الدولة‘‘
تفقد الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد مكان الاعتداء الذي وقع في مدينة سوسة الساحلية شرق البلاد صباح الأحد، وأدى لمقتل عنصر من الحرس الوطني وجرح آخر، وانتهى بمقتل ثلاثة من المهاجمين .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884740
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