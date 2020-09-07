الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 09:24

عكرمة صبري يحذر من إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى

عكرمة صبري يحذر من إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى
وأكد صبري -في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتخذ من كورونا ذريعة واهية لتأزيم الأوضاع في المسجد الأقصى، وتنفيذ مخططاته ورفع يد الأوقاف الاسلامية عن المسجد وإغلاقه، "وهذا ما لن نسمح به".

وفيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي كورونا خلال الصلاة بالمسجد الاقصى أكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وكل مصل ملزم بوضع الكمامة إضافة لوجود سجادته الخاصة بحوزته للصلاة.

وقال الشيخ صبري: "الأقصى مغيّب لدى العرب والمسلمين، والبوصلة انحرفت عن القدس، وما نراه على أرض الواقع يؤكد ليست ضمن سلم أولوياتهم" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت النقاب عن مخطط "إسرائيلي" لإغلاق المسجد الأقصى، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، بذريعة تفشي كورونا.

وأرجأ الاحتلال جلسة كانت مقررة اليوم لمناقشة إغلاق قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

وكانت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة قد اتهمت -في بيان لها- سلطات الاحتلال بالعمل على تغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني في المسجد الأقصى المبارك بالقوة.

ونصبت قوات الاحتلال صباح امس الاحد سلالم على مدخل مئذنة باب الأسباط، وصعدت إلى سطح المدرسة وباب الأسباط بالقوة، وركبت أجهزة وسماعات باتجاه ساحة الغزالي "وعلى السور الشمالي والغربي" رغم رفض الأوقاف لهذا الانتهاك.
رقم : 884749
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
5 أيلول 2020
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
5 أيلول 2020
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس