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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 09:47

تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة في غزة

تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة في غزة
وقال البزم إنه في إطار التقييم المستمر للحالة الوبائية في قطاع غزة، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق (المغازي، والمصدر، وتبة 86) وسط القطاع.

⁦وأضاف أنه تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في الجزء الشرقي من حي الزيتون بمدينة غزة، الواقع شرق شارع صلاح الدين، والمنطقة الممتدة حتى تقاطع شارع المنصورة. (كما هو موضح في الخارطة المرفقة) .

⁦كذلك تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في أجزاء من منطقة جنوب غرب مدينة غزة، في المربع الواقع من مفترق السرايا حتى مفترق أبو حصيرة غرباً، إلى مفترق الشاليهات جنوباً إلى مفترق الصناعة، مروراً بشارع بيروت حتى مفترق الطيران شرقاً.

وبين البزم أن إجراءات التخفيف تشمل السماح بحُرية الحركة للمواطنين وفق ضوابط السلامة والوقاية، من الساعة 7:00 صباحاً حتى 8:00 مساء داخل نطاق المناطق المذكورة فقط.

وشدد على أنه يمنع التجمع لأكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، كما يُمنع التجمع لأكثر من 20 شخصاً في المناطق المفتوحة، داخل المحافظات المذكورة، فيما يسمح بحركة المركبات داخل نطاق المناطق المسموح الحركة فيها، ويمنع استخدام الحافلات بأنواعها.

وسيسمح لأصحاب الحرف بالعمل والتنقل ضمن إجراءات السلامة والوقاية، ومنع الازدحام، بينما يستمر قرار منع الحركة والتنقل بين المحافظات.

وأكد البزم ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء التنقل في المناطق المذكورة، بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وستقوم الأجهزة الشرطية والأمنية على الحواجز بتوقيف المواطنين المخالفين لإجراءات السلامة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامة.

كما شدد على أنه يُمنع تحرك الأطفال وكبار السن؛ حفاظاً على سلامتهم. بينما يستمر إغلاق المدارس والمساجد والجامعات والمولات التجارية والصالات والنوادي والمتنزهات والاستراحات والأسواق الشعبية.

⁦وبخصوص محافظة شمال قطاع غزة، تبقى إجراءات حظر التجوال المُشدد كما هي دون تغيير، مع الاستمرار في تشديد الإغلاق على مناطق: النصر، الشيخ رضوان، الشاطئ، الصبرة، في محافظة غزة
رقم : 884768
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