قائد عسكري : ايران قادرة على تصدير الطائرات المسيرة

وفي تصريحه للصحفيين يوم الاحد، اشار العميد عظيمي الى الانجازات التي حققتها قوة الدفاع الجوي في مجال الحرب الالكترونية؛ لافتا في السياق الى انتاج منظومات الدفاع الجوي المتطورة للغاية على ايدي الشبان المخلصين والمختصين الايرانيين؛ وقال : لو كنا بصدد الحصول على هذه المنظومة من الخارج لما قاموا ببيعها الينا.



كما نوه قائد منطقة شمال غرب للدفاع الجوي، الى تصنيع جهاز رادار من طراز "بسيو" ومنظومات صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى بواسطة الطاقت المحلية الشبابية.

واضاف الى ذلك، انتاح منظومة صواريخ "باور 373" بعيدة المدى؛ مبينا ان هذه المنظومة متطورة للغاية ومعقدة وقد دخلت حيز العمليات حاليا.