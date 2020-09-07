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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 10:17

المشيشي يشيد بنجاح الأمن في القضاء على عناصر ارهابية

المشيشي يشيد بنجاح الأمن في القضاء على عناصر ارهابية
واضاف المشيشي في تصريح له لدى تحوله الى ولاية سوسة ومعاينته مكان وقوع الجريمة الارهابية التى جدت صباح الاحد، وذهب ضحيتها الحرس الوطني الوكيل سامي مرابط، واصابة الوكيل رامي الإمام، ان المؤسسة الامنية التي تلقى دائما معاضدة من المواطنين، تبقى سدا منيعا في مواجهة الجراثيم الارهابية.

وافاد المشيشي بان الوحدات الامنية القت القبض على عنصر رابع يشتبه في علاقته بالعملية الارهابية، واشار الى ان المصالح الامنية تواصل التحري حول امكانية انخراط هذه العناصر في منظمات ارهابية

واثنى رئيس الحكومة التونسية بالمناسبة، على مجهودات الفرق الامنية التي تصدت للعملية الارهابية وقضت على الارهابيين.

كما تحول المشيشي الى المستشفى الجامعي سهلول لعيادة مصاب الحرس الوطني الوكيل رامي الإمام.

يذكر ان الوحدات الأمنية التونسية من مختلف الأسلاك، قامت على اثر تعرض عوني حرس وطني، صباح اليوم الاحد، إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، بالقضاء عليهم بعد تبادل لاطلاق النار معهم، واسفرت العملية عن مقتل الوكيل سامي مرابط، واصابة الوكيل رامي الإمام.
رقم : 884780
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