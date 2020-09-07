وافادت وسائل اعلام "اسرائيلية" انه بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في صفوف الجيش 318 مصابا، كما يخضع للحجر الصحي 4,878 بينهم 1400 خضعوا للحجر خلال ال 24 ساعة الماضية.