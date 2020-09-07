عبر تقنية محلية .. ايران تطور حقلاً نفطياً مشتركا مع العراق

وأوضح " همايون كاظميني" في تصريح اليوم الاثنين، بأنه رفع طاقة الانتاج تم عبر تركيب جهاز "MOS" متحرك لمعالجة النفط مصنع وطنيا.



ولفت الى أنه ولاول مرة يتم تركيب هذا الجهاز بصناعة محلية في حقول غرب كارون وأن هذه الخطوة ذات أهمية في اطار الافادة من الصناعات الايرانية.



وبيّن كاظميني أن وبتركيب وتشغيل هذا الجهاز، تم زيادة 5 الاف برميل يوميا لطاقة انتاج حقل ياران الجنوبي المشترك، بمتوسط تكلفة تعادل 16.5 سنت للبرميل.

ونوه الى أنه يتم استخراج النفط من 12 بئرا حاليا من الحقل فيما يتم استهداف تشغيل 6 آبار أخرى.