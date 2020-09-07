الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 12:32

رئيس الموساد يقيم اتصالات مع مسؤولين كبار في البحرين

رئيس الموساد يقيم اتصالات مع مسؤولين كبار في البحرين
وأِشار مراسل عسكري في القناة 12 إلى أن رئيس الموساد في هذه الأيام يقيم علاقة وثيقة وقريبة مع قادة كبار في البحرين، "من أجل تنسيق الإعلان عن التطبيع بين "إسرائيل" والبحرين".

وأكّد أن سلسلة طويلة من الدول تقف في الصف، "والبحرين حالياً هي الرائدة من بينهم"، وأضاف "الأميركيون أيضاً شركاء في هذا الجهد ومن ضمن ذلك زيارات إلى هناك".

وتساءل أيضاً عمّا إذا كانت هناك صفقة سلاح ربما تغري البحرين للمسارعة إلى أيدي الإسرائيليين، واستطرد قائلاً "أي مصدر إسرائيلي تحدثت معه لم يأكد ذلك وغير مستعد للإعتراف بذلك، لكن الإعلان متوقع بعد الحفل في واشنطن، وهذا يعني بعد أسبوعين وربما خلال أسبوعين أو أكثر، وحينها سيتفرغ الطرفان في "إسرائيل" والولايات المتحدة لإخراج العلاقات بين "إسرائيل" والبحرين إلى الضوء.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت في وقت سابق إنه من المتوقع أن تعلن البحرين قريباً التطبيع مع "إسرائيل".

في المقابل، استنكرت المعارضة البحرينية ق في وقت سابق تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع "إسرائيل" وأكدت إصراراها لمنع أي إجراء تطبيعي قد يقوم به النظام في البحرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من البيت الأبيض يوم 13 آب/أغسطس الماضي عن اتفاق تطبيع علاقات بين الإمارات و"إسرائيل".
رقم : 884810
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
5 أيلول 2020
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
5 أيلول 2020
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس