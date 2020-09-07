الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 13:24

الإمارات بصدد إحباط مشروع قرار عربي يمنع التطبيع

الإمارات بصدد إحباط مشروع قرار عربي يمنع التطبيع
وتم تقديم مشروع القرار إلى جامعة الدول العربية، التي من المتوقع أن يعقد وزراء خارجيتها مؤتمراً بالفيديو، الأربعاء، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بـ"الصراع العربي الإسرائيلي"، بحسب ما نقلت صحيفة "القدس العربي".

وتضم مبادرة السلام بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

والأحد، كشفت مصادر أن البحرين أبدت اعتراضها على إجراء فلسطين اتصالات ومشاورات مكثفة مع مسؤولين عرب، لضمان التمسك بالمبادرة العربية للسلام وعدم إقدام أي طرف على التطبيع مع "إسرائيل".

وأكدت المصادر وجود مساع في الجامعة العربية تهدف لإقناع الفلسطينيين بالصفقة التي رتبها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بين الإمارات ودولة الاحتلال لتطبيع العلاقات بينهما.

وأعلنت الإمارات و"إسرائيل" والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس/آب الماضي، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي - إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وأصبحت الإمارات بتوقيع هذا الاتفاق ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع "إسرائيل" وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).
رقم : 884815
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
5 أيلول 2020
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
5 أيلول 2020
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس