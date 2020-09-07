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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:17

التطبيع الاماراتي الصهيوني هل سيوقع في أيلول؟

التطبيع الاماراتي الصهيوني هل سيوقع في أيلول؟
 وقالت مصادر عبرية، إن "الاتصالات تتسارع بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية، لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد".
 
وأضافت المصادر: "سابقاً برزت توقعات بإمكانية توقيع الاتفاق يوم 13 سبتمبر، وهو ذات اليوم الذي تم التوقيع فيه على اتفاق أوسلو"، بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993، مشيرة إلى إمكانية أخرى، وهي التوقيع على الاتفاق يوم 22 سبتمبر الجاري، موضحة أن "الهدف هو تمكين رئيس الوزراء نتنياهو، من إلقاء كلمة "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي وقت سابق كانت وسائل إعلام عبرية قد قالت إن التوقيع على الاتفاق سيتم خلال الشهر الجاري، ولكن دون تحديد موعد محدد، ومن جانبه لم يعلن البيت الأبيض أو سلطات الاحتلال أو الإمارات، موعد التوقيع على الاتفاق.

لكنّ مصادر أشارت إلى أن "إسرائيل تجري دراسة في كيفية التعامل مع الوفود السياسية والإعلامية، بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف كدولة حمراء، يتفشى فيها فيروس كورونا".

وبموجب التصنيفات الإسرائيلية للمناطق المصابة بجائحة كورونا، فإنه يتعين على القادمين من الدول المصنفة كمناطق حمراء، الدخول في حجر صحي.

وكانت "تل أبيب" قد صنفت الإمارات العربية المتحدة كمنطقة خضراء في يوم انطلاق رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي، نهاية شهر أغسطس الماضي، ولذلك فإن الوفدين السياسي والإعلامي الإسرائيليين، لم يخضعا للحجر الصحي عند عودتهما.

وأشارت المصادر إلى أن "البيت الأبيض يريد أن يكون حفل توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ضخماً"، مضيفة أنه "يأمل البيت الأبيض مشاركة رؤساء دول عربية في الحفل".

يذكر أن الامارات وكيان الاحتلال  الصهيوني كانا قد توصلا 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
 
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والسلطة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
 
رقم : 884833
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