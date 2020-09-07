اليمن .. المحكمة العسكرية تتحفظ على ممتلكات 75 متهما بالخيانة

وفق مصادر أقرت المحكمة الحجز، التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها.



وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ الحجز ومتابعة أوامر القبض الصادرة عنها ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.