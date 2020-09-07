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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:23
اليمن .. المحكمة العسكرية تتحفظ على ممتلكات 75 متهما بالخيانة
وفق مصادر أقرت المحكمة الحجز، التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت وتحت أي مسمى داخل البلاد أو خارجها.
وكلفت المحكمة النيابة بتنفيذ الحجز ومتابعة أوامر القبض الصادرة عنها ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
884835
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