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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:24

مسجدي: العراق أغلق ملف الأربعين ولن يستقبل الزوار الأجانب

مسجدي: العراق أغلق ملف الأربعين ولن يستقبل الزوار الأجانب
وعلق مسجدي في تصريح لوكالة الأنباء الايرانية على مقطع فيديو لمحافظ كربلاء المقدسة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي رحب فيه بزوار الامام الحسين عليه السلام، معتبرا أنه أسيء فهم ما صرح به المحافظ نصيف الخطاب، فقد أعرب عن أمله بانتهاء جائحة كورونا ليتمكن عشاق الامام الحسين عليه السلام من زيارته في الأربعين.

وشدد على أن حكومة العراق الاتحادية أعلنت للسفارة الايرانية في بغداد بأنها لن تسمح للزوار الايرانيين وسائر الزوار الأجانب بالدخول للعراق والمشاركة في مراسم الأربعين، وهذا يعني أن ملف زيارة الأربعين قد أغلق.

وأشار الى أن الحكومة العراقية أعلنت عن ذلك منذ فترة طويلة ولن تسمح بتاتا بدخول الزوار الأجانب للعراق وأداء زيارة الأربعين.

كما نوه الى أن السفارة الايرانية أحد أعضاء لجنة مكافحة كورونا في العراق، ولا يراودها أدنى أدنى شك في أن الزوار الأجانب بما فيهم الايرانيين لن يستطيعوا المشاركة في مراسم الأربعين.

وشدد قائلا على أن السفارة تتابع قضية زيارة الأربعين منذ شهور وشاركت في العديد من الاجتماعات بهذا الخصوص فحتى لو صدر أي تصريح من أي مسؤول عراقي بهذا الخصوص فلا يعبر عن موقف الحكومة الاتحادية ولا يمكن تنفيذه، حتى لو كان محافظا.

واكد أن المسؤول عن زيارة الأربعين هي الحكومة الاتحادية العراقية وقد أعلنت عن عدم السماح للزوار الأجانب بزيارة العراق خلال مراسم زيارة الأربعين، لذلك فانها لن تسمح لأي زائر أجنب بذلك.
رقم : 884836
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