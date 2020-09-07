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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:26

بماذا وصف كاسيس مباحثاته مع ظريف؟

بماذا وصف كاسيس مباحثاته مع ظريف؟
واشار كاسيس في تغريدته، الى انه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره ظريف حول السلام والتنمية الإقتصادية وحقوق الإنسان.

وقال: يسعدني أنه يمكننا معا إطلاق القناة الإنسانية السويسرية لنقل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى الشعب الإيراني.
رقم : 884838
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