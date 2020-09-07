بماذا وصف كاسيس مباحثاته مع ظريف؟

واشار كاسيس في تغريدته، الى انه أجرى مباحثات مثمرة مع نظيره ظريف حول السلام والتنمية الإقتصادية وحقوق الإنسان.



وقال: يسعدني أنه يمكننا معا إطلاق القناة الإنسانية السويسرية لنقل المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى الشعب الإيراني.