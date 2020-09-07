الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:50

فصائل المقاومة تدعو لتنفيذ عملي مخرجات لقاء ‘‘الأمناء العامين‘‘

فصائل المقاومة تدعو لتنفيذ عملي مخرجات لقاء ‘‘الأمناء العامين‘‘
ودعت الفصائل في بيان صحفي عقب اجتماع لها في غزة إلى صياغة البرنامج الوطني الجامع الذي يقوم على أساس التحلل من قيود أوسلو والتمسك بخيار المقاومة بكافة أشكالها، وسحب المنظمة اعترافها بالكيان، ووقف السلطة كل الإجراءات المتخذة ضد غزة.

وشددت على "أن تسارع التطبيع العربي لاسيما النظام الإماراتي مع الاحتلال عبر الرحلات التجارية وسماح السعودية للطيران "الإسرائيلي" للمرور فوق بقاعنا الطاهرة والمحرمة لا يعبر عن وعي وإرادة شعوب الأمة، ويستوجب تحركا شعبيا عربيا وإسلاميا عاجلا لنبذ التطبيع والمطبعين".

وأعربت الفصائل عن استغرابها من حالة التضليل الديني التي يمارسها بعض مشايخ السلاطين لتبرير التطبيع مع "إسرائيل"، مؤكدة أن هذه المحاولات البائسة لكي وعي الأمة الحرة والمقاومة لن تُفلح في حرف بوصلة العداء عن عدو الأمة الأوحد حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

واستنكرت الفصائل "إعلان الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترمب موافقة حكومتي صربيا وكوسوفو على فتح سفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس المحتلة، وعدته عدوانًا سافرًا على شعبنا وقضيتنا وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة".

وقالت: "نقدر عاليًا الدور الرائد للجهات الحكومية في غزة في مواجهة وباء كورونا الذين يعملون بكل جد واجتهاد ليلاً ونهاراً رغم الحصار وقلة الامكانيات المتوفرة".

وجددت فصائل المقاومة "الدعوة لجماهير الشعب الفلسطيني بضرورة الالتزام بقرارات وزارتي الداخلية والصحة، والالتزام في البيوت واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامتكم وسلامة أبنائكم وأحبابكم".

وأكدت الفصائل "استعدادها الكامل لتسخير كافة الإمكانيات التنظيمية خدمة لأبناء الشعب الشعبي الذين هم حاضنتنا الشعبية التي تحتضن المقاومة في كل الميادين".

ودعت الفصائل "الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال ليرفع الحصار الظالم عن شعبنا في غزة، مطالبة السلطة بضرورة رفع الإجراءات المفروضة عليها حتى تستطيع الصمود في وجه الاحتلال وتجاوز خطر الوباء الخطير".

ورفضت في بيانها "حملة التشويه الأمريكية الكاذبة الموجهة ضد حركة حماس التي تتعمد نشر معلومات كاذبة، عادة إياها محاولة يائسة لتشويه تاريخ شعبنا ونضالات فصائله وقواه المقاومة".
رقم : 884845
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
5 أيلول 2020
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
5 أيلول 2020
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس