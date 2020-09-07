الإعلام الأمني العراقي تعلن نتائج تفتيش قضاء المجر

وقالت الخلية، إنه "بعد أن باشرت قطعات قوات الرد السريع، اليوم الإثنين، بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش قضاء المجر الكبير ومركز القضاء في محافظة ميسان، تمكنت القوة المنفذة للواجب من العثور على (31) بندقية مختلفة الانواع ضمنها (٣)بندقية صيد و (3) مسدسات و(25) مخزن بندقية".



وأضافت الخلية في بيان أنه تم "إلقاء القبض على (4) مطلوبين وفق مواد مختلفة، كما تم حجزت (4) عجلات لا تحمل أرقاماً وأوراق ثبوتية".



وفي وقت سابق، اعلنت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، انطلاق عملية عسكرية لفرض القانون في محافظة ميسان.



وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرقة الرد السريع ولواء مغاوير قيادة عمليات سومر وأفواج طواريء شرطة ميسان، باشرت صباح اليوم الإثنين، بمهام فرض القانون وتعزير الاستقرار في محافظة ميسان".



واضاف البيان أن "القوات شرعت بتطويق وتفتيش قضاء المجر الكبير".