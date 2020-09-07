ايران تزيد انتاج دواء ‘‘ريمديسيفير‘‘ 7 أضعاف

وقال اكبر برندكي، المدير التنفيذي لمجموعة بركة الدوائية التابعة للجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض): نتوقع أن مشروعين رئيسيين لإنتاج دواء ببتيد واللقاحات سيتم الانتهاء منهما بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



واضاف: حجم الاستثمار في هذين المشروعين من قبل لجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض) يبلغ أكثر من 500 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم).



وبشأن انتاج دواء "ريمديسيفير" Remedicivir، قال برندكي: يرى الأطباء أن دواء "ريمديسيفير" هو أكثر الأدوية فعالية في علاج مرض كورونا، وقد وصل إلى مرحلة الإنتاج في شركة سبحان للأورام، وتم توفيره للقطاع الصحي بعد الحصول على الموافقة النهائية من منظمة الغذاء والدواء



.وتابع المدير التنفيذي لمجموعة بركة الدوائية: في الأيام القليلة القادمة سنكون أحد أكبر منتجي هذا الدواء في المنطقة ، وسترتفع طاقته الإنتاجية من 20 ألف حقنة شهريًا إلى 150 ألف حقنة شهريا، والتي تم ترخيصها من قبل منظمة الغذاء والدواء اليوم.



ومضى قائلا: بشأن لقاح الكورونا تجرى عدة دراسات في وقت واحد بعضها تم اختباره بنجاح على الحيوانات، ونأمل في تحقيق النتائج المرجوة.