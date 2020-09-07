الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 15:54

ايران تزيد انتاج دواء ‘‘ريمديسيفير‘‘ 7 أضعاف

ايران تزيد انتاج دواء ‘‘ريمديسيفير‘‘ 7 أضعاف
وقال اكبر برندكي، المدير التنفيذي لمجموعة بركة الدوائية التابعة للجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض): نتوقع أن مشروعين رئيسيين لإنتاج دواء ببتيد واللقاحات سيتم الانتهاء منهما بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واضاف: حجم الاستثمار في هذين المشروعين من قبل لجنة تنفيذ اوامر الامام الخميني (رض) يبلغ أكثر من 500 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم).

وبشأن انتاج دواء "ريمديسيفير" Remedicivir، قال برندكي: يرى الأطباء أن دواء "ريمديسيفير" هو أكثر الأدوية فعالية في علاج مرض كورونا، وقد وصل إلى مرحلة الإنتاج في شركة سبحان للأورام، وتم توفيره للقطاع الصحي بعد الحصول على الموافقة النهائية من منظمة الغذاء والدواء

.وتابع المدير التنفيذي لمجموعة بركة الدوائية: في الأيام القليلة القادمة سنكون أحد أكبر منتجي هذا الدواء في المنطقة ، وسترتفع طاقته الإنتاجية من 20 ألف حقنة شهريًا إلى 150 ألف حقنة شهريا، والتي تم ترخيصها من قبل منظمة الغذاء والدواء اليوم.

ومضى قائلا: بشأن لقاح الكورونا تجرى عدة دراسات في وقت واحد بعضها تم اختباره بنجاح على الحيوانات، ونأمل في تحقيق النتائج المرجوة.
رقم : 884848
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
مبادرة فيينا في الدقائق الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي
5 أيلول 2020
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
التطبيع مع الاحتلال.. أحد أهداف الحرب على اليمن
5 أيلول 2020
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
روحاني: نحن أمام مسؤولية أكبر هذا العام
5 أيلول 2020
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
طهران: لا تفاوض مع الاميركان حتى يعودوا للاتفاق النووي
4 أيلول 2020
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
"الوكالة اليهودية بأبوظبي"ٰ.. قلب صهيوني بثياب حاخامات دينيّة
4 أيلول 2020
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
معتوه البيت الأبيض.. فضائح نفسيّة وجسديّة جديدة
4 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس