هذا ما طلبه نوري المالكي من الحكومة العراقية قبيل الانتخابات

وقال مكتب المالكي في بيان إن "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه اليوم، وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق يعقوب"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث ملف النزوح والوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه عدد غير قليل من النازحين وتحول دون عودتهم الى مناطقهم".



وأكد المالكي، وفقاً للبيان، إن "وزارة الهجرة من الوزارات المهمة التي يجب أن تدعم من أجل إنهاء معاناة العوائل النازحة وغلق ملف النازحين والعمل على إعادتهم إلى ديارهم".



ودعا المالكي، الحكومة، إلى "تقديم الدعم الكامل للوزارة وتسخير الإمكانيات اللازمة لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي قبيل إجراء الانتخابات المقبلة".