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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 20:18

إطلاق منطاد مراقبة ‘‘اسرائيلي‘‘ جنوب بيت لحم

إطلاق منطاد مراقبة ‘‘اسرائيلي‘‘ جنوب بيت لحم
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت المنطاد فوق منطقة أم ركبة جنوب الخضر، في إطار مراقبة تحركات المواطنين في المنطقة التي تشهد في الفترة الأخيرة هجمة شرسة من الاحتلال تتمثل بهدم منازل ومنشآت وإخطارات بوقف البناء.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت قبل يومين منطادا مماثلا في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وفي سياق متصل، أخطرت سلطات الاحتلال بإزالة بيت شعر في قرية كيسان قضاء بيت لحم.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كيسان، وأخطرت بإزالة بيت من الشعر للمواطن محمود إبراهيم عبيات شرق القرية.

وتتعرض بلدة الخضر لاعتداءات متواصلة من الاحتلال إلى جانب هجمة استيطانية تمثلت بتوزيع إخطارات بوقف البناء في عشرات المنازل وهدم أخرى.

ويحيط ببلدة كيسان مثلث استيطاني إضافة إلى كسارة، ويتولى المستوطنون مهمة السرقة والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام.

وتقع قرية كيسان إلى الشرق من بيت لحم، ويسكنها حوالي 800 نسمة، وتحدها مستوطنتان مقامتان على أرضها شرقا، هما: "معالي عاموس"، و"آفي مناحيم"، ونصف مساحة القرية الواقعة على 2 كيلو متر مربع تم الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

وسرقت المستوطنات أكثر من ألف دونم من أراضي القرية، بينما سرقت الكسارة ألف دونم أخرى، ويواصل المستوطنون الاستيلاء على ما تبقى من تلك الأراضي.

وأثر إقامة "الكسارة" في الجهة الغربية من البلدة، تأثيرا كبيرا على الأراضي الرعوية التي يعتمد عليها الأهالي، واستنزفت المستوطنات وعمليات التجريف بقية الأراضي الجبلية.

في الوقت ذاته، يواصل مستوطنون عمليات الاستيلاء على التلال هناك، ما أدى إلى فقدان رعاة الأغنام كل مقومات ثروتهم الحيوانية، ما دفعهم إلى الهجرة الداخلية.
رقم : 884871
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