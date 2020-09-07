أبرز التطورات اليمنية 7-9-2020

وبحسب المصادر فقد استطاعت قوات صنعاء محاصرة معسكر الماس الاستراتيجي، بعد التقدّم في مديرية رغوان، باتّجاه المعسكر الذي تَتخذه مرتزقة السعودية مقرّاً لها هناك.



وإلى الشرق فقد تَقدّم الجيش واللجان في منطقة العلم، وأسقطا عدداً من المواقع الجديدة، وسط تسجيل عمليات انسحاب للمقاتلين القبليين الموالين ل تحالف العدوان السعودي، جرّاء تعرّضهم لقصف جوي أدّى إلى مقتل عدد منهم.



ومع اشتداد المعارك واستبسال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ضد قوات تحالف العدوان أدى ذلك إلى اجبار القوات السعودية على الهروب من معسكر تداوين الواقع شرق مدينة مأرب.



ووفقاً لمصادر محلية، فقد قامت قوات تحالف العدوان السعودي بسحب جميع المعدّات العسكرية الثقيلة من المعسكر على متن 30 شاحنة كبيرة، فيما تحاول نقل ما تبقى من أسلحة حديثة وبطاريات "باتريوت" إلى منطقة العبر الواقعة في نطاق محافظة حضرموت.



وأكدت مصادر أهلية في مأرب، أن قوات صنعاء أحكمت، أمس، قبضتها على مديرية ماهلية، وذلك بعدما استكملت، الخميس، السيطرة على منطقة العمود، مركز المديرية.



وأفادت المصادر بأن المعارك انتقلت حالياً إلى منطقة الصدارة جنوبيّ مديرية رحبة، والتي يُعدّ وصول الجيش واللجان إليها تقدّماً استراتيجياً كبيراً على طريق استكمال تطويق مأرب من الجهات كافة، وقطع جميع خطوط إمداد مرتزقة هادي، مضيفة أن قوات صنعاء تَمكّنت، الجمعة، من السيطرة على مناطق الحصون وشعب الأشا وحيد البدري، ومن ثمّ التقدّم - بعد معارك شرسة مع عناصر هادي - باتجاه منطقة الكولة.

ووفقاً للمصادر، فقد صدّ الجيش واللجان، أول من أمس، محاولة تقدّم كبيرة لقوات هادي - مسنودة بعناصر من تنظيم "القاعدة" - في منطقة الغنيمة ما بين وادي المشيريف ومناطق قيفة في البيضاء.



