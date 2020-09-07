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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 22:05

فرنسا تحذر بريطانيا من إجراء يضعف الثقة

فرنسا تحذر بريطانيا من إجراء يضعف الثقة
وقالت وزارة الخارجية إن التنفيذ المناسب لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 هو "مسألة ثقة" بين الجانبين.

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيان : "في حالة التشكيك في هذه الثقة، ستتأثر المفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية.

قالت بريطانيا، اليوم، إنها تسعى إلى "توضيح" الأجزاء الرئيسية من اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار بعض القلق خاصة بعد تقارير عن عزم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، طرح تشريع جديد يلغي أجزاء من الاتفاق الذي وقع عليه العام الماضي.

وأضافت الحكومة أنها تتخذ خطوات لتوضيح كيفية التعامل التجاري مع أيرلندا الشمالية بعد "بريكست"، لكنها أصرت على أنها لا تزال ملتزمة باتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وعملية السلام في الإقليم.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على "تويتر"، اليوم، إنه أجرى محادثات هاتفية "جيدة للغاية" مع جونسون بشأن قضايا من بينها علاقة بريطانيا المستقبلية بالاتحاد الأوروبي لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
رقم : 884900
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