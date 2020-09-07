اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية

الحملات الارشادية والتوعوية التي تقوم بها الهيئة لم تكن كل فعالياتها، فقط اخذت الهيئة على عاتقها التعامل مع اجساد المتوفين بكورونا، وتجهيز الجنائز للدفن، على الرغم من المخاطر التي حتيها هذه الخطوات، ما اثار اعجاب اللبنانيين، وافتخارهمبهذه الهيئة وشبابها والعاملين فيها من المتطوعين.وأطلق النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الهييه_الصحيه_الاسلاميه، وعبروا خلاله عن اعجابهم بنطوعي الهيئة والعاملين فيها، مأكدين على أن دورهم ليس بأقل من الدور المنوط بالمجاهدين على خطوط الدفاع عن البلاد امام الاعتداءات الخارجية.وعبّر النشطاء عن اجلالهم للصورة الحضارية التي تقدمها الهيئة والعاملين فيها، والوطنية وروح الوحدة التي يزرعونها مع دفن كل جثمان لضحايا كورونا، فانتشرت صور لمتطوعي الهيئة وهم يقومون بدورهم الجهادي، دون تمييز او منذهبية او طائفية لطائفة الضحايا او أديانهم؛ فغردفيما أكدأن النهج الذي تتبعه الهيئة في عاملها مع اللبنانيين جميعا دون تمييز او عنصرية، هو نهج الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونهج الولاية وهج حزب الله، فقال:اعتبرت متطوعي الهيئة ملائكة الارض، وكتبت:الاعلاميحيّا الهيئة والعاملين فيها، وأكد على ان الامنية كانت الوحدة بين اللبنانيين بعيدا عن الموت والوباء، فقال:غرد بمقولة أمير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام ونهجه بالنظر إلى البشرية، وكتب:غرد بصورة لاحد متطوعي الهيئة الاسلامية وهو يقوم بدفن جثة أحد ضحايا الوباء من المسيحيين، وإلى جانبه قسيس من المسيحيين، وأكد ان المشهد ليس بغريب، فهذه هي اخلاق الاسلام ومبادئه، مشددا على انها لن تتغير مهما اثيرت الشبهات حولها ، ورغم كل محاولات التزوير، فكتب:فيما غردبصورة لمنتسبي ومتطوعي الهيئة وخاطبهم بانهم قدوة في الانسانية، وقال:أمافقد قال ان الضمائر الحية لا تقبل الهروب، معتبرا ان عمل الهيئة لا تقل خطورة عن جهاد المجاهدين على الثغور والحدود، فكتب:أمافقد اعتبر ان عرق متطوعي الهيئة يجب ان يقدم للبعض وخاصة بعض وسائل الاعلام، كدواء للكرامة والوطنية، فقال:فيما هاجمالاعلام الذي نعته بالكاذب، واعتبر انه يهاجم المؤسسات الحكومية، وان تمجيده للفرق الاجنبية العاملة في لبنان اليوم في قضية انتشال ضحايا انفجار مرفأ بيروت من تحت الانقاض، انما هو للانتقاص من شأن الفرق الوطنية، واعتبر انهم يشنون حملاتهم التشويهية على الهيئة الصحية لمصالحهم فقط، فغرد:أمافقد غرّد بصورة الشاب الذي يدفن احد ضحايا كورونا من المسيحيين، وعلق عليها بالقول: