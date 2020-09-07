?>?> اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية - اسلام تايمز
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الاثنين 7 أيلول 2020 ساعة 22:08

اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية

اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
الحملات الارشادية والتوعوية التي تقوم بها الهيئة لم تكن كل فعالياتها، فقط اخذت الهيئة على عاتقها التعامل مع اجساد المتوفين بكورونا، وتجهيز الجنائز للدفن، على الرغم من المخاطر التي حتيها هذه الخطوات، ما اثار اعجاب اللبنانيين، وافتخارهمبهذه الهيئة وشبابها والعاملين فيها من المتطوعين.

وأطلق النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #الهييه_الصحيه_الاسلاميه، وعبروا خلاله عن اعجابهم بنطوعي الهيئة والعاملين فيها، مأكدين على أن دورهم ليس بأقل من الدور المنوط بالمجاهدين على خطوط الدفاع عن البلاد امام الاعتداءات الخارجية.

وعبّر النشطاء عن اجلالهم للصورة الحضارية التي تقدمها الهيئة والعاملين فيها، والوطنية وروح الوحدة التي يزرعونها مع دفن كل جثمان لضحايا كورونا، فانتشرت صور لمتطوعي الهيئة وهم يقومون بدورهم الجهادي، دون تمييز او منذهبية او طائفية لطائفة الضحايا او أديانهم؛ فغرد Hassan/a:"الهيئه الصحيه الإسلاميه تقوم بواجبها الإنساني دون تفرقه أو طائفيه ودون هوان أو تراخي
ألف تحيه... #الهيئه_الصحيه_الإسلاميه".

اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
فيما أكد mhamad Baker Tarshishi أن النهج الذي تتبعه الهيئة في عاملها مع اللبنانيين جميعا دون تمييز او عنصرية، هو نهج الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونهج الولاية وهج حزب الله، فقال: "تربية محمد وال محمد وتربية حزب ولاية الفقيه حزب الله نحن لم نتربى على العنصرية ولا على الطائفية بل على الإنسانية شباب الهــيئة فخرنا #الهيئة_الصحية_الاسلامية".

اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
مريم اعتبرت متطوعي الهيئة ملائكة الارض، وكتبت: "ملائكة الأرض.... في زمن الوباء...
شعارهم دائما" سنخدمكم_بأشفار_عيوننا .... هيئة الحب... #الهيئة_الصحية_الاسلامية #لكل_لبنان".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
الاعلامي حسين مرتضى حيّا الهيئة والعاملين فيها، وأكد على ان الامنية كانت الوحدة بين اللبنانيين بعيدا عن الموت والوباء، فقال: "لكل #لبنان لانكم من كل #لبنان ... كم كنا نتمنى ان نرى صورا تجمعنا لكنها بعيدة عن الموت وعن الوباء ... #الهيئة_الصحية_الاسلامية
الف تحية".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
Batoul Khalil غرد بمقولة أمير المؤمنين الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام ونهجه بالنظر إلى البشرية، وكتب: "إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق... سنخدمكم بأشفار عيوننا ليست شعار بل منهج حياة... #الهيئة_الصحية_الإسلامية ".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
Ali Balhas غرد بصورة لاحد متطوعي الهيئة الاسلامية وهو يقوم بدفن جثة أحد ضحايا الوباء من المسيحيين، وإلى جانبه قسيس من المسيحيين، وأكد ان المشهد ليس بغريب، فهذه هي اخلاق الاسلام ومبادئه، مشددا على انها لن تتغير مهما اثيرت الشبهات حولها ، ورغم كل محاولات التزوير، فكتب: "المشهد ليس غريباً ولا جديداً، هذا ديننا وهذه أخلاقنا ومبادئنا ولا نغيرها مهما حاول البعض التشويه والتشهير والتزوير.. عندما قدمنا الدماء لم نفرق بين دين ومذهب، كان هدفنا الإنسان وسيبقى كذلك... #الهيئة_الصحية_الإسلامية".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
فيما غرد Khtar Shaheen بصورة لمنتسبي ومتطوعي الهيئة وخاطبهم بانهم قدوة في الانسانية، وقال: "انتم قدوه في انسانية العمل شعاركم في خدمة الإنسان بغض النظر عن دينه او مذهبه او لونه #الهييه_الصحيه_الاسلاميه".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
أما Abohossein فقد قال ان الضمائر الحية لا تقبل الهروب، معتبرا ان عمل الهيئة لا تقل خطورة عن جهاد المجاهدين على الثغور والحدود، فكتب: "الضمائر الحية لا تقبل الهروب ، من ساحات المقاومة التي حمت لبنان بجميع أطيافه الى المهمة التي أسندوها الى أنفسهم والتي لا تقل خطرا عن مقارعة الأعداء. #الهييه_الصحيه_الاسلاميه .. لكم منا ألف سلام ".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
أما ربيع فقد اعتبر ان عرق متطوعي الهيئة يجب ان يقدم للبعض وخاصة بعض وسائل الاعلام، كدواء للكرامة والوطنية، فقال: "كل نقطة عرق بتتساقط منكن لازم ينعمل منها دوا للكرامة والوطنية ويتزوع على بعض اللبنانيين وبعض وسائل إعلامهن البغيضة .
#هيئة_الوطن... #الهيئة_الصحية_الإسلامية".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
فيما هاجم jamal cheaib الاعلام الذي نعته بالكاذب، واعتبر انه يهاجم المؤسسات الحكومية، وان تمجيده للفرق الاجنبية العاملة في لبنان اليوم في قضية انتشال ضحايا انفجار مرفأ بيروت من تحت الانقاض، انما هو للانتقاص من شأن الفرق الوطنية، واعتبر انهم يشنون حملاتهم التشويهية على الهيئة الصحية لمصالحهم فقط، فغرد: "لأن مصلحة الاعلام الكاذب التصويب على مؤسسات الدولة، يظلم عناصر #الدفاع_المدني والجيش وجهود افراد ومؤسسات، هؤلاء الذين يمجدون الآن فرقاً أجنبية لا تقديراً لدورها بل لتصغير أدوار لبنانية، هم الذين صوبوا على #الهييه_الصحيه_الاسلاميه ودورها لأجل مصالحهم فقط... #نبض_بيروت... #لبنان_رح_يرجع".
اللبنانيون للهيئة الصحية الاسلامية: أنتم قدوة الانسانية
أما Zahraa.k فقد غرّد بصورة الشاب الذي يدفن احد ضحايا كورونا من المسيحيين، وعلق عليها بالقول: "هذه الصورة تهدم كل المشاريع الرامية الى تنميط الشيعة وتصويرهم على هيئة منعزلين، متقوقعين، "تابعين لايران"... #الهيئة_الصحية_الاسلامية ... #حزب_الله".
رقم : 884902
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