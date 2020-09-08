استهداف مطار أبها الدولي في السعودية وتعطيله لعدة ساعات

وقال العميد سريع إن الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم.وأضاف سريع أن الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات.وقال العميد سريع أن سلاح الجو المسير يستهدف مطار ابها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات صماد 3 المسيره وكانت الاصابة دقيقة .واكد العميد سريع: عملياتنا مستمره طالما استمر العدوان والحصار.وتأتي هذه العملية ردا على جرائم العدوان المستمرة على اليمنيين وكذلك الحصار الظالم والمستمر. وتتعرض مواقع عسكرية وأهداف حساسة في مطار أبها لقصفٍ بالمُسيّرات والصواريخِ البالتسية اليمنية، ما يؤدي الى وقوعِ أضرارٍ كبيرة، وتعطلِ الحركة الملاحية فيه لأوقاتٍ متفاوتة.وفي 11 أبريل عام 2018، استهدفت القوات المسلحة اليمنية لأول مرة مطار أبها الدولي، في منطقة عسير جنوبي المملكة، بطائرة بدون طيار تحمل اسم "قاصف كيه 1"، مصيبة أهدافها "بدقة".وفي 12 يونيو الماضي ايضا استهدف الجيش واللجان الشعبية اليمنية مطار أبها بصاروخ "كروز" في تطور لافت، حيث أصاب الهجوم برج المراقبة في المطار بدقة، وعطل حركة الملاحة.ويقع مطار أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حوالي 18 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وقد افتتح في نوفمبر 1977.