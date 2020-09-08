?>?> المحاكم السعودية تغلق ملف مقتل خاشقجي وهذه النتائج! - اسلام تايمز
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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 08:52

المحاكم السعودية تغلق ملف مقتل خاشقجي وهذه النتائج!

المحاكم السعودية تغلق ملف مقتل خاشقجي وهذه النتائج!
وحسب مصدر فقد اشار المتحدث أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية اشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية٠

وزعم المتحدث أن هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد انهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل ، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة بحق كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانيين حيال كل فرد منهم ، وثلاثة من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم .

وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.

يشار الى ان خاشقجي قتل في 2 أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول وتم تقطيع اوصاله واذابتها او حرقها على رواية اخرى . واشارت اصابع الاتهام ولازالت تشير الى المتهم الرئيس في هذه الجريمة المروع8ة ألا وهو الامير السعودي الغر محمد بن سلمان الذي استطاع الهرب من التهمة ولو جزئيا بدعم من سيده الامريكي دونالد ترامب .
رقم : 884950
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