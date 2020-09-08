?>?> تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء - اسلام تايمز
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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 09:01

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء

تعليق الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء
وقالت وزارة النقل انها قررت "إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى مطار صنعاء الدولي من يوم الأربعاء... نظرا لعدم توفر المشتقات النفطية لتشغيل المطار بسبب الحصار الجائر على اليمن".

وقال وزير النقل في حكومة صنعاء زكريا الشامي إن "مطار صنعاء سيتوقف عن استقبال الطائرات الأممية والإغاثية الإنسانية، بسبب نفاد المشتقات النفطية الخاصة بتشغيل المطار، نتيجة احتجاز العدوان لسفن النفط".

وأضاف أن "إغلاق العدوان لمطار صنعاء أحدث كارثة إنسانية خلفت عشرات الآلاف من الوفيات، وتهديد مئات الآلاف من المرضى بالموت"، معتبراً أن "جرائم العدوان عرّت زيف ادعاء الأمم المتحدة بحيادية عملها، وأكد افتقارها لكل قيم الإنسانية".

موقف الشامي جاء في فعالية وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في الذكرى السنوية الرابعة لإغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف السعودي، أمام الرحلات المدنية والتجارية.

وكانت شركة النفط اليمنية أكدت منتصف شهر آب/أغسطس الماضي نفاذ مادة "الديزل" وتطالب بالافراج عن سفنها المحتجزة من قبل التحالف السعودي ضد اليمن.

واستنكرت الشركة اليمنية هذا الأمر خلال تسليم بيان إدانة لمكتب الأمم المتحدة في صنعاء، حيث باتت الشركة عاجزة عن تغطية باقي القطاعات وإمدادها بمادة "الديزل".

وفي 19 تموز/يوليو الماضي قالت حكومة صنعاء إن المشتقات النفطية شارفت على النفاد بمباركة وصمت أمميين، وحذّرت من أنّ احتجاز سفن النفط سيؤدي إلى إغلاق محطات تعبئة الأوكسجين في كافة المستشفيات وإلى توقف أقسام العمليات الحرجة والمستعجلة.
رقم : 884955
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