جنكيز تصف الحكم القضائي السعودي حول مقتل خاشقجي بـ 'المهزلة'

وقالت خديجة جنكيز في بيان نشرته أمس الاثنين عبر "تويتر" بأن الحكم القضائي الصادر في السعودية مثال جديد للاستهزاء بالعدالة".



وتابعت جنكيز: "من خطط لذلك، ومن أعطى الأمر، وأين جثته؟ هذه هي الأسئلة الأكثر أهمية والتي بقيت دون أي أجوبة".



وأكدت جنكيز بأن المجتمع الدولي لن يقبل بهذه المهزلة وأنها عازمة بشكل أكبر من أي وقت مضى على الكفاح لتحقيق العدالة من أجل جمال .



وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق أمس الاثنين، إغلاق قضية مقتل خاشقجي مع صدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين في إطارها وأصدرت في هذا الإطار عقوبات بالسجن لمدة 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.



وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 قد قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من اكتوبر 2018 ،وذلك حين اتى للحصول على وثائق تخوله الزواج من خطيبته التركية ،الأمر الذي أدى إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض.