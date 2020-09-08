?>?> تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس - اسلام تايمز أحدث العناوين : الصين تحتفل بقضائها على كورونا والعالم لا يزال يعاني وفد رسمي اماراتي يصل كيان الاحتلال في غضون أسبوعين التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !! الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي هدوء في بيروت بعد اشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة وزير فرنسي يقرع جرس الانذار من تفشي كورونا طقس حار مازال يسيطر على لبنان English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 8 September 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية إفریقیا تونس 0 الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 09:53تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة . مصدر : اسلام تایمز رقم : 884965 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين 8 أيلول 2020 عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود 8 أيلول 2020 تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي 8 أيلول 2020 قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص) 8 أيلول 2020 الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية 8 أيلول 2020 روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة 7 أيلول 2020 إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين 7 أيلول 2020 موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين 7 أيلول 2020 العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال 7 أيلول 2020 بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن! 7 أيلول 2020 سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع 5 أيلول 2020 محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية 5 أيلول 2020 أحدث العناوين الصين تحتفل بقضائها على كورونا والعالم لا يزال يعاني وفد رسمي اماراتي يصل كيان الاحتلال في غضون أسبوعين التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !! الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي هدوء في بيروت بعد اشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة وزير فرنسي يقرع جرس الانذار من تفشي كورونا طقس حار مازال يسيطر على لبنان 80 بالمائة من المعدات المكتبية في ايران محلية الصنع تجمع احتجاجي في طهران يدين الاساءة للنبي الاكرم (ص) قناة عبرية : تطبيع البحرين سيعلن بعد أسبوعين تدشين 53 مشروعا صحيا في مختلف انحاء ايران الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية حان دور إسبر.. ترامب يعتزم اقالته لماذا تصر بعض الدول على إبقاء سوريا خارج الجامعة العربية؟ ترامب وبايدن يتقاذفان الشتائم مع احتدام التنافس بينهما قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص) انطلاق عمليتين أمنيتين لملاحقة بقايا ’داعش’ شمال العراق الأكثر قراءة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: ليبيا على رأس أولوياتنا بومبيو يتهم الصين بالسعي لفرض هيمنتها العالمية ماكرون يكشف خطة التعاون بين العراق وفرنسا حكام الإمارات ومواقف متباينة من تطبيع أبوظبي !! ملك البحرين يشيد بالتطبيع الاماراتي خلال استقباله كوشنر قطاع غزة... وكارثة انسانية نتيجة الحصار الصهيوني شهيدَ الطُّفوفِ سلامٌ عليك وفد أردني يعلن تضامنه مع سوريا في مواجهة 'قيصر‘ لافروف يتحدث عن تطبيق التوافقات مع تركيا في إدلب كوشنر: دولة عربية أخرى بصدد التطبيع مع إسرائيل خلال أشهر ترامب: احتجاجات ‘‘كينوشا‘‘ إرهاب داخلي ارتكبته عصابات هل قرأت الإمارات نصّ البيان الثلاثيّ المشترك مع أمريكا والكيان ‘‘الإسرائیلي‘‘؟ فرنسا... بدء العام الدراسي في ظل إجراءات صحية مشددة لبنان.. المظلة الفرنسية وخطة ماكرون للإصلاح روسيا.. 115 وفاة بكورونا وأول وزير يتلقى لقاحا ضد الفيروس الأزهر يدين بشدة إعادة نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للرسول شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم في إطار استمرار جولة التطبيع.. كوشنر يلتقي أمير قطر الكويت تنفي مزاعم عبور طائرات ‘‘إسرائيلية‘‘ من أجوائها بعد التطبيع العلني ..أول مطعم ‘‘إسرائيلي‘‘ بالإمارات الأخبار الساخنة ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟ غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟ الأكثر بحثًا الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس علماء السنة في ايران: العلاقات الاماراتية -الصهيونية أوجعت قلوب المسلمين إخترنا لکم بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا القائد سليماني..شهيد القدس