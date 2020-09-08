تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5124 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 94 شخصًا، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة .