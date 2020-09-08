قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الاسلامية :



باسمه تعالى



إن الخطيئة الكبرى التي لا تغتفر، والتي ارتكبتها إحدى المجلّات الفرنسية والمتمثلة بالاساءة للمكانة السامية والمقدسة للرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، تكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربيّ تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلاميّة.



إنّ ذريعة حريّة الرّأي التي تذرع بها المسؤولون الفرنسيّون لعدم إدانة هذه الجريمة الكبرى مرفوضةٌ جملة وتفصيلا وخاطئة هدفها خداع الرأي العام. إن السياسات المعادية للإسلام من قبل الصهاينة والحكومات المتغطرسة تقف خلف مثل هذه التحركات العدائية، والتي تتكرّر بين حين وآخر. قد يكون هدف هذه الخطوة في هذه الفترة حرف أذهان الشعوب والحكومات في غرب آسيا عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني لهذه المنطقة. يجب على الشعوب المسلمة وخاصّة في بلدان غرب آسيا، ألا تنسى أبدًا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع التحلي باليقظة حيال قضايا هذه المنطقة الحساسة.



والله غالبٌ على أمره

السيّد عليّ الخامنئي

8/9/2020