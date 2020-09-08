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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 11:57

حان دور إسبر.. ترامب يعتزم اقالته

حان دور إسبر.. ترامب يعتزم اقالته
ونقلت قناة "NBC" عن 3 مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية أن ترامب أصبح مقتنعا بضرورة إقالة إسبر من منصب وزير الدفاع، وبحث هذا الموضوع مع ويلكي بشكل مباشر في الشهر الماضي في البيت الأبيض.

وأوضحت مصادر القناة أن المناقشات تطرقت إلى إمكانية تعيين ويلكي قائما بأعمال وزير الدفاع فور إقالة إسبر، مشيرة مع ذلك إلى أن إجراء التعديل في قيادة البنتاغون من غير المرجح أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر.

وسبق أن أفادت وكالة "بلومبرغ"، في أوائل أغسطس، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال الفوز في الانتخابات الرئاسية، وأضافت أن قائد البنتاغون أبلغ المقربين به بنفسه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.

وفي يونيو ذكرت "NBC" أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد.
رقم : 884993
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