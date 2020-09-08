?>?> الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 11:58

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية
وأوضح "مركز فلسطين للدراسات" أن "قوات الاحتلال ومخابراتها اقتحمت العديد من قرى ومخيمات الخليل وداهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها بطريقة همجية وحققت مع السكان"، مضيفا أن "العدو قام باعتقال ما يزيد عن 50 مواطنا غالبيتهم اسرى محررون وقيادات من بينهم النائب الشيخ نايف الرجوب من دورا جنوب الخليل والنائب محمد الطل من بلدة الظاهرية جنوب الخليل".

وأضاف المركز ان "قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين والقياديين في "حماس" الشيخ عبد الخالق النتشة والشيخ عزات شلالدة من الخليل، والأسير المحرر والناشط في قضايا الأسرى أسامة شاهين بعد تحطيم منزله والتحقيق مع عدد من أفراد اسرته، إضافة إلى اعتقال الشيخ ياسر الرجوب والقيادي أحمد قاسم الشيخ، بعد مداهمة منزله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم".

وذكر أن "قوات الاحتلال اعتقلت السيدة سهام عيسى البطاط (60 عاماً) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهي والدة الأسير هيثم البطاط المحكوم بالسجن المؤبد، وهي اسيرة محررة كانت اعتقلت 3 مرات في السابق مرتين منها خلال زيارة نجلها".

وقال المركز إن "الاحتلال دائماً ما يستهدف مدينة الخليل، حيث تعتبر من أكثر المدن الفلسطينية التي تتعرض للاستنزاف البشرى بعد مدينة القدس، من خلال اعتقالات المستمرة يتعرض لها أبناء المدينة، وكانت حالات الاعتقال خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 350 حالة من الخليل".

وأشار إلى أن "الاحتلال يهدف من خلال الاعتقالات المكثفة إلى ارباك الواقع الفلسطيني، وخلط الأوراق، والتأثير على التقارب الذي جرى مؤخرًا بين حركتي "فتح" و"حماس" والذي لا يروق للاحتلال، وتوحيد المواقف ضد سياسات الاحتلال العدوانية".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال المستمرة بحقه، ووقف سياسة الاستنزاف البشري المستمرة المتمثلة بالاعتقالات التي لا تتوقف.
رقم : 884994
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس