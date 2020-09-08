قناة عبرية : تطبيع البحرين سيعلن بعد أسبوعين

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، أن رئيس الموساد الإسرائيلي "يوسي كوهين"، يجري اتصالات حثيثة مع كبار المسؤولين البحرينيين؛ للإعلان عن الاتفاق وتنسيق التطبيع بينهما.



وأوضحت أن البحرين تعتبر الرائدة من بين "طابور طويل من البلاد يصطف لتوقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل"، مبينة أن واشنطن تشارك في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق بين الجانبين.



وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر، العاصمة البحرينية المنامة في الآونة الأخيرة، خلال الجولتين اللتين أجراهما المسؤولان إلى المنطقة بشكل منفصل.



وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، توقع منتصف الشهر الماضي، أن تحذو البحرين ودول خليجية أخرى حذو الإمارات.



ولحقت البحرين بالسعودية بإعلانها، في سبتمبر الجاري، السماح لجميع الطائرات بالتحليق فوق أجوائها من وإلى الإمارات، في إشارة ضمنية إلى الرحلات التجارية الإسرائيلية.



كما ذكرت وسائل إعلام بحرينية أن الجامعة العربية رفضت طلباً فلسطينياً لعقد اجتماع طارئ لرفض التطبيع الإماراتي، ونقلت عن مصادر دبلوماسية أن الرفض جاء بسبب اعتراض المنامة.