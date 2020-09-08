?>?> طقس حار مازال يسيطر على لبنان - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 12:10

طقس حار مازال يسيطر على لبنان

طقس حار مازال يسيطر على لبنان
وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر .

وحسب مصلحة الارصاد الجوية في بيروت لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج الفارسي .

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل و نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وهناك سؤال هل تكون موجة الحرّ مؤشرا سلبيا لشحّ أمطار "الشتاء" المقبل؟

وقال رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في ​مطار بيروت الدولي​عبدالرحمن زواوي عادةً تتراوح معدلات الحرارة في أيلول بين 22 درجة و31.5 وهو المعدل الطبيعيلها في مثل هذا الشهر من العام، ولكن ما نشهده في لبنان منذ 31 آب الماضي يخالف تماماً ما اعتدنا عليه في مثل هذه الايام.

واضاف اليوم في حديث صحفي الى أننا شهدنا على موجتي حرّ خلال أسبوعين، الاولى بدأت في 31 آب وكان مصدرها ​شمال أفريقيا​ والثانية التي نشهدها حالياً سببها الكتل الهوائيّة الحارة ومصدرها ​الخليج الفارسي​.

يشدد زواوي على أن ما شهده أيلول يعتبر استئنائيا لا نشهده سوى مرّة كلّ ثلاث أو أربع سنوات ولكنها ليست تغييراً مناخياً، وفي نفس الوقت يتخوّف من أن تكون ​درجات الحرارة​ المرتفعة هذا الشهر كدليل على أن ​السنة​ المقبلة لن تحمل معها الكثير من الأمطار، خصوصا مع ملاحظتنا خلال السنوات الثلاث السابقة كانت درجات الحرارة أقلّ من المعدلات الموسميّة خلاف الهذا العام.
رقم : 885000
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس