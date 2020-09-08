طقس حار مازال يسيطر على لبنان

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر .



وحسب مصلحة الارصاد الجوية في بيروت لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق الخليج الفارسي .



المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل: من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل و نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.



وهناك سؤال هل تكون موجة الحرّ مؤشرا سلبيا لشحّ أمطار "الشتاء" المقبل؟



وقال رئيس دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجويّة في ​مطار بيروت الدولي​عبدالرحمن زواوي عادةً تتراوح معدلات الحرارة في أيلول بين 22 درجة و31.5 وهو المعدل الطبيعيلها في مثل هذا الشهر من العام، ولكن ما نشهده في لبنان منذ 31 آب الماضي يخالف تماماً ما اعتدنا عليه في مثل هذه الايام.



واضاف اليوم في حديث صحفي الى أننا شهدنا على موجتي حرّ خلال أسبوعين، الاولى بدأت في 31 آب وكان مصدرها ​شمال أفريقيا​ والثانية التي نشهدها حالياً سببها الكتل الهوائيّة الحارة ومصدرها ​الخليج الفارسي​.



يشدد زواوي على أن ما شهده أيلول يعتبر استئنائيا لا نشهده سوى مرّة كلّ ثلاث أو أربع سنوات ولكنها ليست تغييراً مناخياً، وفي نفس الوقت يتخوّف من أن تكون ​درجات الحرارة​ المرتفعة هذا الشهر كدليل على أن ​السنة​ المقبلة لن تحمل معها الكثير من الأمطار، خصوصا مع ملاحظتنا خلال السنوات الثلاث السابقة كانت درجات الحرارة أقلّ من المعدلات الموسميّة خلاف الهذا العام.