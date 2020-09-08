وزير فرنسي يقرع جرس الانذار من تفشي كورونا

باريس (اسلام تايمز )- قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء إن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا "مقلق" حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى "أمر يمكن تجنبه".