هدوء في بيروت بعد اشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة

وبحسب بيان قيادة الجيش اللبناني انه وقع اشكال مسلح في منطقة طريق الجديدة بين مجموعة من الشبان استخدمت خلالة اسلحة رشاشة و قذائف ما ادى الى سقوط قتيل و جريحين.



وأكد أمين الهيئة القيادية في حركة "​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان على الأجهزة الأمنية كشف من يدفع المال لهذه المجموعات المنظمة في طريق الجديدة

واشار ​ حمدان اليوم الثلاثاء في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأحداث التي جرت مساء في منطقة ​ في ​بيروت​، الى إن الفهود السود، والافواج الخاصة السيارة، القوة الضاربة التابعة للمعلومات، ​شرطة بيروت​ وبقية خلية ​النحل​ التابعة لقوى الأمن الداخلي​ لا يمكنها أن تأخذ شقلة عن ​الجيش​ بشوارع طريق الجديدة وتمنع ضرب الـ "بـ٧" و​الاسلحة​ المتوسطة والخفيفة وتعتقل المخربين لبيوت الناس وتهديد حياتهم بهذه الظروف الصعبة، إن ترويع الناس في شوارع ​الطريق الجديدة​ جريمة موصوفة.



اضاف حمدان لكن من مسؤولية ​الاجهزة الامنية​ كافة وبالأخص قوى الامن الداخلي اعتقال الفاعلين، والاهم هو كشف من يدفع ​المال​ لهذه المجموعات المنظمة ومن اقام المتاريس النفسية والحقد بين الناس وخاصة شبابنا. وشدد على ان بيانات الاستنكارات والنكران لا يعفي من المسؤولية.



و دان ​بهاء ​الحريري​ بشدة، في بيان، و وصف الجريمة الناتجة عن ​السلاح​ المتفلت الليلة في ​بيروت، مشيراً الى انه لطالما طالبنا بنزع السلاح الموجود خارج الشرعية اللبنانية، ولطالما كان مشروعنا والمنتديات المدعومة من قبلنا بعيدين كل البعد عن ​العنف​ والسلاح اللذين لا نؤمن بهما".



ودعا الحريري الى التهدئة، ونحث المعنيين على القيام بالتحقيقات السريعة الشفافة لينال كل من شارك في هذه الجريمة عقابه.