?>?> مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !! - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 12:21

مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !!

مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !!

مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله وتل أبيب تشيد به
ولاقت الدعوة إشادة من "إسرائيل"، حيث قال حساب "إسرائيل بالعربية" عبر "تويتر" -التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية-" "حسن الضيافة العربية لا مثيل له! وخير نموذج كرم حاتم الطائي الذي يضرب به المثل".
وأضاف: "حياك الله محمد سعود القائل بيتي بيتك! يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، تشرفنا بزيارتك إلى "إسرائيل"".
مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله وتل أبيب تشيد به
فيما نشر المغرد الإسرائيلي "شلويم" (Shloime Zionce) مقطع فيديو خلال زيارته إلى منزل "سعود " بالسعودية، في يناير/كانون الثاني 2020.
ولاقى الفيديو انتقادات واسعة من قبل مغردين سعودين رافضين للتطبيع، أعربوا عن استنكارهم للخطوة.
ورغم التطبيع الرسمي الإماراتي - الإسرائيلي، والأحاديث الواردة من هنا وهناك عن أن القيادة السعودية التي تسعى لرضا الإدارة الأمريكية، قد تخطو هذه الخطوة، لا يزال هناك رفض شعبي خليجي، وسعودي واسع للتطبيع مع هذا الكيان.
وفي كل محاولة لجس النبض الشعبي لخطوة التطبيع سواء عبر عمل درامي أو زيارات لمقربين من السلطة السعودية أو حتى خروج في وسائل إعلام إسرائيلية، يظل الرفض الشعبي للخطة سيد الموقف.
مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله وتل أبيب تشيد به
وتوصلت الإمارات و"إسرائيل" في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
رقم : 885009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس