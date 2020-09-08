مطبع سعودي يرحب بـ"الإسرائيليين" في منزله !!

ولاقت الدعوة إشادة من "إسرائيل"، حيث قال حساب "إسرائيل بالعربية" عبر "تويتر" -التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية-" "حسن الضيافة العربية لا مثيل له! وخير نموذج كرم حاتم الطائي الذي يضرب به المثل".وأضاف: "حياك الله محمد سعود القائل بيتي بيتك! يقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، تشرفنا بزيارتك إلى "إسرائيل"".فيما نشر المغرد الإسرائيلي "شلويم" (Shloime Zionce) مقطع فيديو خلال زيارته إلى منزل "سعود " بالسعودية، في يناير/كانون الثاني 2020.ولاقى الفيديو انتقادات واسعة من قبل مغردين سعودين رافضين للتطبيع، أعربوا عن استنكارهم للخطوة.ورغم التطبيع الرسمي الإماراتي - الإسرائيلي، والأحاديث الواردة من هنا وهناك عن أن القيادة السعودية التي تسعى لرضا الإدارة الأمريكية، قد تخطو هذه الخطوة، لا يزال هناك رفض شعبي خليجي، وسعودي واسع للتطبيع مع هذا الكيان.وفي كل محاولة لجس النبض الشعبي لخطوة التطبيع سواء عبر عمل درامي أو زيارات لمقربين من السلطة السعودية أو حتى خروج في وسائل إعلام إسرائيلية، يظل الرفض الشعبي للخطة سيد الموقف.وتوصلت الإمارات و"إسرائيل" في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.