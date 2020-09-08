وفد رسمي اماراتي يصل كيان الاحتلال في غضون أسبوعين

وقال المسوول انه "من المتوقع أن يصل أول وفد اماراتي رسمي إلى تل ابيب في 22 أيلول/سبتمبر" الجاري.



وبحسب المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه "سيضم الوفد ممثلين من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والسياحة والعلاقات الدبلوماسية، الذين سيجرون محادثات متبادلة مع نظرائهم" في كيان الاحتلال حسبما افاد موقع أي 24 العبري.



وتعتبر زيارة الوفد خطوة أخرى في إطار التحركات المتبادلة بين كيان الاحتلال والإمارات التي أعلنت تطبيع العلاقات الشهر الماضي.



وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن وفد الامارات سيتم استقباله على السجادة الحمراء.