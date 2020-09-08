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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 15:44

الرئيس عون: نامل من ايطاليا مساعدتنا للحد من تداعيات النزوح

الرئيس عون: نامل من ايطاليا مساعدتنا للحد من تداعيات النزوح
عبّر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عن امتنان ​لبنان​ وتقديره للدعم الذي تقدمه ​إيطاليا​ له منذ الثمانينات وذلك تجسيدا للعلاقات المميزة القائمة بين البلدين، معربا عن امله في ان تزداد هذه العلاقات رسوخا خلال السنوات المقبلة، وان تساهم إيطاليا، مع ​المجتمع الدولي​ في مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات وجود ​النازحين السوريين​ على ارضه، إضافة الى النهوض باقتصاده وإزالة اثار انفجار مرفأ ​بيروت​.

وخلال استقباله في ​قصر بعبدا​ رئيس الوزراء الإيطالي السيد جيوسيبي كونتي الذي حضر الى بيروت لتقديم التعازي ب​ضحايا​ الانفجار في المرفأ وللاطلاع على عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض والمهمات الإنسانية الأخرى التي تقوم بها وحدات من ​الجيش​ الإيطالي حضر افرادها الى بيروت خصيصا لهذه الغاية، رحب ​الرئيس عون​ بالرئيس كونتي شاكرا له زيارته التي تعبر عن تضامن إيطاليا مع لبنان، كما شكره على مشاركته شخصيا في مؤتمر باريس لدعم بيروت و​الشعب اللبناني​ الذي عقد في 9 آب الماضي، وعلى ارسال ​مساعدات​ عاجلة للبنان واطلاق عملية الإغاثة ".
رقم : 885040
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