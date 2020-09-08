الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 15:46

تمديد جلسات الحوار الليبي بالمغرب لمدة يوم واحد

تمديد جلسات الحوار الليبي بالمغرب لمدة يوم واحد
وكشف مصدر مطلع، أن قرار تمديد جلسات الحوار الليبي التي تروم تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تقاسم السلطة المحرك الرئيس للصراع من خلال إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتوحيد الحكومة، جاء بطلب من وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، مرجحاً أن يمتد التمديد ليوم إضافي ثان لاستكمال المفاوضات، ولاسيما في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت إلى حد الساعة الجلسات، وحرص الفرقاء على إبداء رغبة واضحة في التوافق، وكذا توصلهم إلى تفاهمات.

وأضاف المصدر نفسه أن تمديد جلسات الحوار الليبي سيمكن من فسح المزيد من الوقت أمام الوفدين من أجل الوصول إلى المزيد من التفاهمات وإعلان نجاح مسار محطة بوزنيقة المغربية، مبدياً تفاؤله بإمكانية تحقيق ذلك في ظل ما وفره المغرب للفرقاء من أجواء إيجابية.

ويأتي قرار تمديد الحوار الليبي بُعيد ساعات قليلة عن إعلان عضو وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد السلام الصفراوي، زوال الإثنين، عن توصل الفرقاء الليبيين إلى بعض التفاهات على أساس إنهائها مساء اليوم خلال الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار المنعقدة بمدينة بوزنيقة المغربية منذ أمس الأحد.

وتسعى مشاورات بوزنيقة إلى التوصل إلى حلّ يرضي الأطراف كافة، انطلاقاً من تثبيت وقف إطلاق النار وصولاً إلى حل سياسي يقنع الفرقاء، وكسر حالة الجمود التي امتدت لشهور لتحقيق الاستقرار بليبيا.

وينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

وتحظى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بدعم من جانب تركيا سياسيا وعسكريا لمواجهة قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يحظى بدعم من السعودية، ومصر، والامارات و بعض البلدان الغربية، بينما تولت المغرب جهود الوساطة لحل النزاع.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حال من الفوضى، وتتنافس فيها حالياً سلطتان، هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية يوم 21 أغسطس، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
رقم : 885041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس