موسكو تعلق على قرار حول صيغة قمة ‘‘العشرين‘‘

وقال بيسكوف اليوم الثلاثاء: "إذا قررت الجهة المنظمة عقد القيمة بصيغة دون اتصال فإن روسيا بالطبع عضو نشط في مجموعة العشرين وتظل ملتزمة بالصيغة، والقرار يتخذ من قبل الجهة المنظمة".



يذكر أن العديد من الاجتماعات لوزراء دول مجموعة العشرين قد عقدت بعد القمة التي جمعت زعماء دول المجموعة التي جرت في آذار/ مارس وناقشت من بين عدة أمور، مسألة مكافحة تفشي فيروس "كورونا" والعواقب الاقتصادية الناجمة عن انتشار الفيروس.



واجتمع قبل ذلك وزراء الطاقة للمجموعة، وأكد البيان الختامي أنه تم الاتفاق على ضمان استقرار سوق الطاقة، وضمان توفير الطاقة الآمنة بأسعار معقولة، وإنشاء مجموعة تنسيق على المدى القصير مفتوحة لجميع أطراف المجموعة على أساس اختياري لمراقبة إجراءات الاستجابة فيما يتعلق بالنفط.



وعقد وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو المصارف المركزية محادثات لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي، في ظل الركود الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد.