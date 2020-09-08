الحشد الشعبي: العمليات ستستمر لحين تطهير مناطق ديالى من ‘‘الدواعش‘‘

وقال الموسوي في بيان له إن "قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية انطلقت، صباح اليوم، بمحورين الأول من جسر ديالى صعودا إلى الدكات"، مبينا أن "الفرقة الخامسة الجيش والمغاوير واللواء 37 التابع للجيش تقدموا من المحور المذكور".



وأضاف أن "المحور الثاني الذي أوكلت مهمته للحشد الشعبي كان على ضفتي نهر الوند الجنوبية والشمالية حيث نفذ اللواء الأول و20 و23 في الحشد الشعبي على الجهة الجنوبية، واللواء الرابع و28 و110 على الجهة الشمالية من نهر الوند".



وأوضح الموسوي أن "العملية ستمتر لعدة أيام للقضاء على الدواعش حيث عثرت قطعتنا على مضافة وتم تدميرها وتفكيك عبوتين ناسفتين في نهر الوند".



وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية بعمليات أمنية واسعة بمحافظتي ديالى وكركوك للقضاء على فلول داعش وإدامة زخم الأمن المتحقق في تلك المحافظات.