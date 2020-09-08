الرئيس روحاني: لا سبيل أمامنا سوى تعزيز العلاقات بين ايران وتركيا

وأضاف الرئيس روحاني خلال الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا: لا سبيل أمامنا سوى تعزيز العلاقات بين ايران وتركيا للتغلب على المؤامرات المتربصة بالجانبين.



وقال روحاني: "لحسن الحظ ، كانت حدود البلدين دائمًا حدود السلام والصداقة ، وخاصة في السنوات السبع الماضية ، استندت جهود الحكومتين إلى تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والدولي".



وأضاف: "كلا البلدين في منطقة حساسة للغاية في الشرق الأوسط. فالبلدين قوتان عظميان في المنطقة ، ولطالما كان هناك عداوة واستياء تجاه البلدين ، ولا تزال موجودة حتى اليوم". ولا سبيل إلا لتقوية العلاقات الودية بين البلدين لتجاوز هذه المؤامرات.



وتابع روحاني: "آمل بشدة أن يكون اجتماعنا المشترك اليوم والاتفاقيات التي سنبرمها مثمرة وبناءة للعلاقات الثنائية



وقال أردوغان: "للحوارات بين إيران وتركيا دور حاسم في حل العديد من القضايا في المنطقة". مع انخفاض انتشار فيروس كورونا ، أنا واثق من عودة مستوى التعاون بين البلدين إلى المستوى السابق.



وتابع الرئيس التركي: "أتمنى الرحمة والمغفرة لكل الإيرانيين الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا ، وأتمنى الشفاء العاجل لمرضى هذا المرض".



وقال الرئيس التركي: "اليوم ، مع أصدقائنا ، سنعمل على زيادة تطوير تعاوننا في إطار الاجتماع". اليوم ، سنراجع الاتفاقيات وأوجه التعاون التي كانت بيننا وسنحاول تكثيف هذا التعاون.