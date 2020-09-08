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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 16:19

رئيس 'الانتقالي' اليمني يشن هجوما حادا على محمود عباس

رئيس
وزعم بن بريك، عبر حسابه على "تويتر" إن "هذه القيادة تهاجم دول الخليج (الفارسي) الداعم الأول للقضية الفلسطينية"، معتبرا أنها "تخدم أجندات خاصة بعيدا عن مصلحة الشعب الفلسطيني". متسائلا "ما الذي سيحدث بفلسطين لو توقف دعم دول الخليج (الفارسي) لها" على حد قوله.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد انتقد تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي، معتبرا ذلك خروجا عن مصلحة القضية الفلسطينة ومنبها دول خليجية إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

من جانبها طالبت دول مجلس التعاون رئيس السطة الفلسطينية بتقديم اعتذار لكل دولة خليجية على ماوصفوه بالإساءه لها.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن التطبيع الإسرائيلي الإماراتي هو خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، معربا عن رفضه لهذا الاتفاق. إلى ذلك، قررت السلطة الفلسطينية استدعاء سفيرها بشكل فوري من الإمارات.
رقم : 885049
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