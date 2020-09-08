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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:13

انهاء قضية خاشقجي بمسرحية هزلية !!

انهاء قضية خاشقجي بمسرحية هزلية !!
ووصفت المقررة الخاصة للامم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء اغنيس كالامار، الاحكام السعودية بمحاكاة هزلية للعدالة.

واكدت كالامار في تغريدة لها على تويتر أن قرارات المحكمة السعودية لا تتصف بأي مشروعية قانونية وأخلاقية، مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين الذين خططوا للجريمة وتبنوها بقوا أحرارا دون أي تأثر بالتحقيقات أو المحاكمات. ودعت المسؤولة الأممية إلى عدم السماح بتبرئة المتورطين بجريمة القتل.

على الجانب التركي، قال مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون: إن حكم المحكمة السعودية في قضية خاشقجي لم يرتق الى مستوى توقعاتِ تركيا والمجتمعِ الدولي، وحث السلطات في الرياض على التعاون مع تحقيق تجريه أنقرة.

وأضاف ألتون في تغريدة على تويتر: ما زلنا لا نعرف ما حدث لجثة خاشقجي، من أراد قتله أو ما إذا كان هناك متعاونون محليون، مما يلقي بظلال من الشك على مصداقية الإجراءات القانونية في السعودية.
بدورها، وصفت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها مهزلة، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.

وكتبت جنكيز عبر تويتر، أن المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة، لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال.
ومن جهته انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.

وقال المتحدّث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المحاكمة "لم تكن فيها شفافية ... ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة".

وأثارت المحاكمة التي أجرتها السعودية للمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية أمس الاثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.

وفي المقابل وصف محامي عائلة الصحفي السعودي المقتول "جمال خاشقجي"، "معتصم خاشقجي"، أحكام القضاء السعودي في إطار هذه القضية بـ"العادلة"، معتبرا أنها "تمثل رادعا لكل مجرم ومسيء" حسب تعبيره.

وقال خاشقجي، ابن عم الصحفي الراحل والمتحدث باسم العائلة، في حديث صحفي إن "الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام"، حسب قوله.

ورأى أن هذه الأحكام "تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء مهما كان"، مضيفا: "لقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا توجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمه كمحاكم المملكة العربية السعودية" حسب زعمه.

وأضاف: "لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء". بحسب قوله.
 
رقم : 885062
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