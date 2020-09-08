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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:20

السيسي يصدر قرارا يسمح بالتنقيب عن البترول في خليج السويس

السيسي يصدر قرارا يسمح بالتنقيب عن البترول في خليج السويس
وزير البترول المصري يكشف عن الاستعداد لتوقيع 12 اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول بينها 6 بشرق المتوسط

وأشارت صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 150، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية المصري في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "نبتون إنيرجي إيجيبت بي في".

وسيمكن من خلال ذلك الترخيص بالبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة شمال غرب الأمل البحرية في خليج السويس.

وكانت السلطات المصرية، قد أعلنت عن كشف بترولي جديد بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس، بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميا من النفط الخام، وتواجد حوالي 70 مليون برميل من الخام القابل للاستخراج.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان لها، "تم تحقيق كشف بترولي (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، بمعدل إنتاج أولي 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج".

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ"أذن" من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.
رقم : 885064
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