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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:23

‘‘مجلس التعاون الخليجي‘‘ يهاجم اجتماع الفصائل الفلسطينية الاخير!

‘‘مجلس التعاون الخليجي‘‘ يهاجم اجتماع الفصائل الفلسطينية الاخير!
وقال الحجرف، في بيان، إنه “يستنكر ما صدر من بعض المشاركين في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية من لغة التحريض والتهديد غير المسؤولة تجاه دول مجلس التعاون”، دون ذكر اسم الدول.

غير أن الاجتماع الفلسطيني، الذي عقد الخميس بمدينة رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، جاء أغلبه رافضا موقف الإمارات بالإقدام على اتفاق تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وطالب الحجرف باعتذار القيادات الفلسطينية التي شاركت بالاجتماع وعلى رأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن “تجاوزات وتصريحات استفزازية ومغلوطة”على حد قوله.

وزعم إن بعض المشاركين “أساؤوا بحق مواقف دول المجلس (لم يسمها) وشعوبها الداعمة للقضية الفلسطينية”.

وأكد أن القمم الخليجية تتمسك بالمبادرة العربية للسلام (2002/ دولة فلسطينية مقابل التطبيع العربي الإسرائيلي).

وادعى أنه “لن يضر دول المجلس ومواقفها الراسخة تصريحات غير مسؤولة ممن يتاجرون بالقضية الفلسطينية”.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

واتفق قادة الفصائل، الخميس على ضرورة “تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي للتصدي للتحديات والمؤامرات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

وأجمع القادة على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تاريخية “خطيرة” في ظل “صفقة القرن” الأمريكية، وخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتطبيع العربي مع العدو الإسرائيلي.
رقم : 885066
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